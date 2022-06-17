مكالمة هاتفية تقود ملّاحا بريطانيا إلى السجن

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قضت محكمة دنماركية يوم الخميس بسجن ملاح بريطاني 18 شهرا بعد خطأ تسبب باصطدام سفينتين.

وذكرت وكالة أنباء "ريتزاو" أن محكمة مدينة كوبنهاغن خلصت إلى أن الرجل البريطاني مذنب في جريمة القتل الخطأ، في ظل ظروف متفاقمة والقيادة خلال وجود 1.15 ملليلترا من الكحول على الأقل في دمه.

وكان الملاح البريطاني يقود سفينة "سكوت كارير" البريطانية عندما اصطدمت بالسفينة الدنماركية "كارين هوي" بين يستاد جنوبي السويد وجزيرة برونهولم ببحر البلطيق الدنماركي في ديسمبر 2021.

وانقلبت سفينة الشحن الدنماركية الأقل حجما ولقي فردا طاقمها حتفهما إثر الاصطدام.

وعثر الغواصون على جثمان أحدهما على متن سفينة "كارين هوي"، ولم يتم العثور على الثاني مطلقا.

وأقر البريطاني بجرمه في جميع الاتهامات، واعترف باكيا بأنه كان يقود السفينة تحت تأثير الكحول أثناء إجراء مكالمة هاتفية وقت الحادث.