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إيفانكا ترامب تفضح تفاصيل مكالمة بين والدها ونائبه يوم اقتحام الكونغرس

17
JUNE
2022
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كشفت إيفانكا ترامب، خلال تقديم شهادتها أمام لجنة مجلس النواب التي تحقق في الهجوم على مبنى الكابيتول، عن تفاصيل مكالمة بين والدها الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبه مايك بينس.
 
إيفانكا ترامب تفضح تفاصيل مكالمة بين والدها ونائبه يوم اقتحام الكونغرسإيفانكا ترامب لا تصدق ادعاءات والدها
وعرضت "لجنة 6 يناير"، مقطع فيديو لموظفين سابقين في البيت الأبيض كان من بينهم إيفانكا ترامب، حيث كشف هؤلاء تفاصيل محادثة هاتفية غاضبة أجراها ترامب مع بينس في صباح يوم اقتحام الكونغرس.
 
وفي تلك المكالمة، كرر فيها بينس لترامب أنه لن يعرقل التصديق على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الحالي جو بايدن.
 
وقالت إيفانكا ترامب في شهادتها: "كانت المحادثة ساخنة للغاية بها نبرة مختلفة عما سمعته من قبل".
 
وذكر نيكولاس لونا، المساعد الخاص السابق لترامب، أنه سمع الرئيس السابق يصف بينس بأنه "جبان".
 
وقالت جولي رادفورد، كبيرة موظفي إيفانكا ترامب السابقة، إنها تذكر أن ابنة الرئيس السابق قالت لها إن "والدها أجرى للتو محادثة مزعجة مع نائبه"، وإن ترامب أطلق على بينس لفظا مهينا.
 
وعرضت اللجنة، بالإضافة إلى الفيديو، صورا لم تذاع من قبل للمكتب البيضاوي خلال المكالمة الهاتفية بين ترامب وبينس، حيث ظهرت في تلك الصور إيفانكا ترامب ودونالد ترامب جونيور وآخرون.
روسيا اليوم
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