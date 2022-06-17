مطار "سخيبول" الهولندي يقلل الرحلات خلال الصيف

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شرع مطار "سخيبول" الهولندي في الحد من تسيير الرحلات خلال فترة الصيف المزدحمة، وذلك بسبب نقص الموظفين والطلب المتزايد على الرحلات الجوية بعد عامين من جائحة كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي للمطار ديك بينشوب يوم الخميس إنه من المرجح أن يؤثر القرار على خطط العطلات لآلاف المسافرين كل يوم.

وأعلن مطار "سخيبول" بأمستردام، وهو أحد أكثر المطارات الأوروبية ازدحاما، في بيان إنه في المتوسط، وبداية من 7 يوليو حتى نهاية الشهر، سيكون هناك حوالي 13500 مقعد يوميا فوق السعة التي يمكن لموظفي الأمن بالمطار التعامل معها.

ومن المقرر أن يتم اتخاذ قرار بشأن رحلات أغسطس في وقت لاحق.

ولم يذكر المطار، الذي شهد تأخيرات مطولة وإلغاء رحلات جوية خلال الإجازات المدرسية الشهر الماضي، عدد الرحلات التي سيتعين إلغاؤها يوميا لكنه قال إن بعض المقاعد لم يتم بيع تذاكرها بعد، وقد يتمكن الركاب من المغادرة من مطارات مختلفة.

وأبلغ بينشوب، المراسلين قائلا: "هذا بالطبع أمر محبط، محبط للأشخاص المعنيين، العائلات التي تتطلع (إلى السفر)، محبط لشركات الطيران، الصيف الحقيقي الأول بعد كوفيد، محبط لمنظمات السفر ومحبط لنا".

وأوضح بينشوب أن سخيبول لم يكن لديه خيار سوى التصرف الآن، مضيفا "نحن مسؤولون عن ركابنا وموظفينا وأمنهم وصحتهم".