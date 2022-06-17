living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كامالا هاريس تطلق فريق عمل لمواجهة التحرش عبر الإنترنت

17
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أطلقت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ومسؤولو الإدارة الأمريكية قوة عمل مخصصة لمواجهة التحرش والإساءة الإلكترونية.
 
وقالت هاريس إن الانترنت جزء أساسي من الحياة في القرن الواحد والعشرين، لكن بالنسبة للكثيرين خاصة النساء وغير البيض ومثليي الجنس "الانترنت مكان للخوف".
 
وأضافت "ستتعامل قوة العمل مع عدة قضايا منها منع الإساءة على الانترنت وتقديم الخدمات للمستهدفين".
 
وينتظر أن تصدر أيضا توصياتها للحكومة الفيدرالية والشركات الخاصة خلال 180 يوما.
 
وأفادت هاريس "كلنا علينا مسؤولية التكاتف معا لدعم من يمرون بهذا والاعتراف أيضا بأنهم غير مضطرين لمواجهة هذه المشكلة وحدهم".
 
وصرحت بأنه ورغم أن المشكلة ليست جديدة، فقد أصبحت ملحة أكثر بعد عدة هجمات إطلاق نار في تكساس ونيويورك قام بها أشخاص تركوا تعليقات عنصرية وكارهة للنساء على وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال الرسائل.
AP
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout