living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إيطاليا.. العثور على حطام سفينة غرقت في الحرب العالمية الأولى

17
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت منظمة "آزيونيماير" للبحوث البحرية اكتشاف حطام باخرة "الأمير أمبرتو" التي أغرقتها غواصة نمساوية-هنغارية عام 1916، في مضيق أوترانتو بين إيطاليا وألبانيا.
 
إيطاليا.. العثور على حطام سفينة غرقت في الحرب العالمية الأولىاكتشاف أقدم حطام سفينة في العالم (فيديو)
ووفقا للمنظمة غير الربحية: "لم يتضرر حطام السفينة الغارقة عمليا، حيث سقطت في الطمي لأكثر من 5 أمتار، وتشقق هيكل السفينة تقريبا في المنتصف بسبب اصطدامه بالقاع".
 
وأضافت: "كانت الأجزاء الباقية من السفينة مغطاة بالشعاب المرجانية ونما الصدأ على شكل مقرنصات، مماثلة لتلك الموجودة على سفينة تيتانيك التي غرقت في عام 1912".
 
وتم إنزال روبوت البحث إلى موقع الحادث، على الرغم من التيار القوي في المضيق، حيث تمكن العلماء من التقاط صور ومقاطع فيديو للسفينة الغارقة.
 
وحملت "الأمير أمبرتو" جنود مشاة من الفوج 55 من الجيش الملكي الإيطالي، برفقة عدة مدمرات، حيث أطلقت الغواصة النمساوية الهنغارية "U5" طوربيدات على الباخرة من مسافة قصيرة، أصابت إحداها مؤخرتها، مما أدى إلى غرقت السفينة في بضع دقائق، وتسبب الحادث بمقتل ما لا يقل عن 1.9 ألف شخص، ليعتبر الحادث "أكبر كارثة بحرية في الحرب العالمية الأولى".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout