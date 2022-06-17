الصين وضعت في الخدمة حاملة طائرة ثالثة

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أفادت وسائل إعلام صينية رسمية بأن الصين وضعت في الخدمة، اليوم الجمعة، حاملة طائرات ثالثة، في خطوة يمكن وصفها بأنها تطور كبير نحو تحديث الجيش الصيني وتحويل الصين إلى قوة بحرية عالمية وعملاقة.

وتنضم حاملة الطائرات الصينية الثالثة، التي أطلق عليها اسم "فوجيان"، تيمنا بمقاطعة تحمل الاسم ذاته، إلى حاملتين أخريين، دخلتا الخدمة بالفعل، هما الحاملتان "لياونينغ" و"شاندونغ" التي أطلقت في الخدمة في أواخر عام 2019.

وأطلقت الصين حاملة الطائرات الجديدة في مراسم أقيمت بمناسبة إنزالها إلى المياه في حوض بناء السفن في شنغهاي، بحسب ما ذكرت قناه "سي سي تي في" التلفزيونية العامة.