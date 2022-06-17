واشنطن تطالب إسرائيل بمعلومات إضافية حول مقتل أبو عاقلة

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أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن بلاده تطالب إسرائيل بمزيد من التفاصيل بشأن التحقيقات المتعلقة بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وقال برايس في إفادة صحفية: "نسعى للحصول على معلومات إضافية من الإسرائيليين بشأن التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة، وفي الاشتباكات بين المشيعين في جنازتها وقوات إسرائيلية"، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.

وأضاف: "نريد مزيدا من المعلومات حول التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة ونتائجه في حال اكتماله، ما زلنا نعتقد أن المساءلة هي عنصر مهم في مقتلها والأحداث التي شهدتها الجنازة".

جاء ذلك في أعقاب تصريحات لمنسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، جدد خلالها الدعوة لفتح تحقيق شامل في اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، مشددا على ضرورة مساءلة القتلة.

وأمس، قال كيربي ردا على سؤال أحد الصحفيين "ما نريده هو أن يتم إجراء تحقيق كامل في هذا الأمر، على أن تتم المساءلة والمحاسبة للمسؤول في نهاية ذلك التحقيق".

وأشار أن رغبة واشنطن في إجراء تحقيقات شفافة وشاملة، نابعة من "اهتمام الرئيس الأمريكي جو بايدن بحرية الصحافة، وتركيز سياسته الخارجية على ضمان حرية الصحافة وحقوق الإنسان والحقوق المدنية".

وامتنعت الشرطة الإسرائيلية عن نشر نتائج تحقيقها في حادث الاعتداء على جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة، بمدينة القدس الشرقية، في 13 مارس/آذار الماضي.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول: "تم تلخيص التحقيق الميداني في نشاط الشرطة، خلال جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة، وعرضه على مفوّض الشرطة".

وكان اعتداء الشرطة الإسرائيلية على الجنازة في المستشفى الفرنسي بالقدس الشرقية، قد أثار ردود فعل غاضبة على المستوى العالم.

وأبو عاقلة، هي صحفية فلسطينية تحمل الجنسية الأمريكية، تقول تحقيقات فلسطينية إنها قُتلت برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين، بشمالي الضفة الغربية، أثناء تغطيتها الأحداث هناك لصالح قناة الجزيرة القطرية.