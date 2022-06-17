قال أوزر سنجار، مدير مؤسسة “متروبول للدراسات واستطلاعات الرأي” التركية، إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيعلن عن انتخابات مبكرة في البلاد الخريف المقبل.

وخلال في تغريدة على “تويتر” قال سنجار إنه من الحماقة الاعتقاد أن تركيا ستشهد انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها المحدد في يونيو من العام القادم.

وأضاف سنجار أن الادعاءات المثارة حول احتمالية عدم ترشح أردوغان في الانتخابات يعكس عدم معرفة المعارضة لأردوغان.

وأضاف قائلا: “أتعجب من الكتاب والأشخاص الذين يطرحون هذه الادعاءات.. حزب العدالة والتنمية الحاكم لا يضم أي شخصية أخرى قادرة على الفوز بالانتخابات.. أردوغان سيعقد انتخابات مبكرة ومن المحتمل بشكل كبير أن تتم خلال الخريف القادم”.

وشدد سنجار على ضرورة سعي المعارضة لاستيعاب ما يحاول أردوغان تحقيقه بتصريحاته الأخيرة تلك، مفيدا أن الرئيس نفسه يعي جيدا البنود الدستورية التي لن يتمكن من تجاوزها.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان، قد صرح بأن تركيا لن تشهد انتخابات مبكرة، وأن موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيكون في يونيو 2023.

وقال أردوغان موجها كلماته إلى كيليتشدار أوغلو: “البعض يتساءل مثل السيد كمال عن موعد الانتخابات، ماذا أقول له؟ الانتخابات ستكون في يونيو من العام المقبل.. لن تكون هناك انتخابات مبكرة.. جهز نفسك لهذا”.