مصر تلغي جميع القيود المفروضة على دخول البلاد

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أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلغاء جميع القيود المفروض على دخول المصريين والأجانب إلى البلاد، والتي فرضت إبان أزمة كورونا.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الوزراء في مصر نادر سعد، بأنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على قرار ينص على أن تُلغى جميع القيود المقررة على دخول المصريين، أو الأجانب إلى جمهورية مصر العربية، والواردة في المادة السابعة من قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية رقم ( 1) لسنة 2021، وذلك في إطار متابعة الحالة الوبائية داخليا وخارجيا.

واستعرض القائم بأعمال وزير الصحة ووزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد محلياً وعالمياً، والموقف التنفيذي للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، موضحاً أنه تم تقديم نحو 86.6 مليون جرعة للمواطنين من مختلف أنواع اللقاحات، كما تم تقديم 4.5 مليون جرعة تنشيطية، ويتوافر أرصدة حالية من اللقاحات تقدر بنحو 57.5 مليون جرعة لاستكمال تقديم التطعيمات.