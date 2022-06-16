عن عمر 103 أعوام... سيّدة تحطم الرقم القياسي في القفز بالمظلة

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حصلت السويدية روت لينيا إنجيجارد لارسون على رقم قياسي عالمي جديد، بعدما هبطت بالمظلة في 29 أيار عن عمر يناهز 103 أعوام و259 يوماً، لتصبح أكبر إنسان يفعل ذلك، وفقاً لموسوعة «غينيس» للأرقام القياسية.

وقفزت لارسون من الطائرة برفقة الخبير في المجال يواكيم جوهانسون، وانتظرها على الأرض 5 من أولادها و19 من أحفادها و30 من أولاد أحفادها.

وأفادت الموسوعة بأن لارسون استمعت خلال قفزتها إلى أغنية «جرب جناحيك» للمؤلف السويدي لاسي داهليكست.

بدأ اهتمام لارسون بالقفز بالمظلات قبل أن تبلغ 90 عاماً، وفقاً للموسوعة. قفزت لأول مرة من الأرض في عيد ميلادها التسعين وسرعان ما تبعتها بمغامرات أخرى في السماء.

قالت الموسوعة إن لارسون هبطت بالمظلة للمرة الأولى من الجو عام 2020 عن عمر 102 عام. وذلك عندما قررت أنها تريد تحطيم الرقم القياسي لأكبر امرأة تقوم بذلك.

بعيداً عن القفز بالمظلات، تحب لارسون قضاء بعض الوقت مع عائلتها لحل الكلمات المتقاطعة والغناء في جوقتها المحلية.

عندما قفزت لارسون في مايو، حطمت الرقم القياسي السابق الذي حققته كاثرين هودجز في عام 2019 عن عمر يناهز 103 أعوام و129 يوماً، وفقاً للموسوعة.

أكبر رجل قام بالقفز المظلي هو ألفريد بلاشك، الذي قفز في عام 2020 عن عمر يناهز 103 أعوام و181 يوماً.