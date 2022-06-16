إطلاق سراح المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان

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أطلق سراح جون هينكلي جونيور، المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان عام 1981، و3 آخرين، من دون أي شروط، امتثالا لأمر قاض فيدرالي.

وكتب هينكلي في تغريدة على "تويتر": "بعد 41 عاما وشهرين و15 يوما، أصبحت حرا".

وخلال محاكمته عام 1982 تم الإقرار بأن هينكلي (67 عاما)، غير مذنب بسبب الجنون بعد إطلاق النار وإصابة ريغان، وكل من السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جيمس برادي، وعميل الخدمة السرية تيموثي مكارثي وضابط شرطة واشنطن توماس ديلاهانتي.

وأدى حكم البراءة إلى عدم قضاء هينكلي عقوبة السجن، لكنه أمضى أكثر من ثلاثة عقود في مستشفى سانت إليزابيث في واشنطن.

ومنذ عام 2003، تم تخفيف ظروف سجنه تدريجيا. ووافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بول فريدمان على الإفراج غير المشروط عن هينكلي في سبتمبر الماضي.