living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحذير دولي من خطورة العلاقة بين أزمة الغذاء ومعدلات النزوح

16
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توقع المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، فيليبو غراندي، أن أزمة الأمن الغذائي التي أذكتها الحرب الأوكرانية ستدفع المزيد من الناس إلى الفرار من ديارهم في البلدان الأكثر فقرا، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات النزوح العالمية.
 
وأظهر تقرير للأمم المتحدة يوم الخميس أن حوالي 89.3 مليون شخص نزحوا قسرا في جميع أنحاء العالم نتيجة للاضطهاد والصراع وسوء المعاملة والعنف في نهاية عام 2021.
 
ومنذ ذلك الحين، فر ملايين آخرون من أوكرانيا أو نزحوا داخل حدودها مع ارتفاع الأسعار المرتبط بمنع صادرات الحبوب والذي من شأنه أن يسبب مزيدا من النزوح في أماكن أخرى.
 
وقال غراندي للصحفيين هذا الأسبوع "إذا كانت لديك أزمة غذاء بالإضافة إلى كل ما وصفته: الحرب وحقوق الإنسان والمناخ، فسوف تسرع فقط الاتجاهات التي وصفتها في هذا التقرير"، ووصف الأرقام بأنها "مذهلة"، مضيفا: "من الواضح أن التأثير سيكون مدمرا للغاية إذا لم يتم التوصل لحل على نحو سريع. المزيد من الناس يفرون بالفعل نتيجة لارتفاع الأسعار وحركات التمرد العنيفة في منطقة الساحل بإفريقيا"، حسبما نقلت "رويترز".
 
وانتقد غراندي ما أسماه "احتكار" الموارد الممنوحة لأوكرانيا في حين أن البرامج الأخرى لمساعدة النازحين تعاني من نقص التمويل، موضحا أنه "يجب ألا تجعلنا أوكرانيا ننسى الأزمات الأخرى"، مشيرا إلى صراع استمر عامين في إثيوبيا والجفاف في القرن الإفريقي.
 
وأضاف أن استجابة الاتحاد الأوروبي لأزمات اللاجئين كانت "غير متكافئة"، وقارن الخلافات بين الدول حول استقبال مجموعات صغيرة من المهاجرين عبر البحر المتوسط بالقوارب بسخاء دول الاتحاد الأوروبي مع اللاجئين الأوكرانيين منذ العملية العسكرية الروسية في فبراير، قائلا: "من المؤكد أنه يثبت نقطة مهمة: الاستجابة لتدفق اللاجئين، ووصول يائسين إلى شواطئ أو حدود الدول الغنية أمر لا يمكن السيطرة عليه".
 
وبشكل عام، زاد عدد النازحين على نحو سنوي خلال العقد الماضي، بحسب تقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وهو الآن أكثر من ضعف عدد النازحين البالغ 42.7 مليون شخص في عام 2012.
 
وذكر التقرير أن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل استضافت 83 بالمئة من لاجئي العالم في نهاية عام 2021.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout