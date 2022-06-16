الدفاع الروسية تتهم كييف بتعطيل إجلاء المدنيين

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كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تعطيل كييف لإجلاء المدنيين من مصنع “أزوت” في سيفيرودونيتسك، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية استغلت الهدنة الإنسانية لإعادة تجميع صفوفها وفتحت النار.

وقال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الأربعاء: “على الرغم من الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها روسيا، فإن سلطات كييف عطلت العملية الإنسانية”.

ووفقا له، لإجلاء المدنيين من أراضي مصنع الكيماويات “أزوت”، فتح الجيش الروسي ممرا إنسانيا من سيفيرودونيتسك إلى مدينة سفاتوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية، الأربعاء من الساعة 8:00 إلى الساعة 20:00 بتوقيت موسكو.