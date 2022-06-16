واشنطن تكشف موعد تسليم راجمات “HIMARS” إلى أوكرانيا

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أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، مارك ميلي، أنه سيتم نقل راجمات الصواريخ “HIMARS” الأميركية إلى أوكرانيا بحلول نهاية هذا الشهر.

وعقب اجتماع مجموعة الاتصال التي أنشأتها الدول الغربية لتقديم المساعدة العسكرية إلى كييف، والتي اختتمت أعمالها في بروكسل، قال ميلي إنه “وبحلول نهاية هذا الشهر، سنقوم بتسليم راجمات الصواريخ HIMARS وذخيرة للاستخدام في الدفاع عن أوكرانيا”.

وتابع: “نحن مع دول أخرى ندرب فصيلة وراء الأخرى للتأكد من أن الأوكرانيين يمكنهم نشر وصيانة هذه الأنظمة بشكل صحيح. في غضون أسابيع قليلة، سيكون لدى الأوكرانيين في المعركة مدفعية صاروخية بعيدة المدى”.