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إطلاق النار على شاحنة تقل مهاجرين اخترقت حاجزا للشرطة الفرنسية قرب حدود إيطاليا

15
JUNE
2022
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أصيب مهاجر بجروح خطيرة بنيران الشرطة عندما اخترقت الشاحنة التي كانت تقلّه حاجزاً للشرطة في جنوب شرق فرنسا بالقرب من الحدود مع إيطاليا، ليل الثلاثاء - الأربعاء، حسبما أفاد مصدر في الشرطة.

ففي حوالي الساعة الثانية صباحاً (00:00 بتوقيت غرينتش)، اقتحمت الشاحنة التي تقلّ عدداً من المهاجرين حاجزاً على طريق بلدة سوسبل. وبعد ذلك بدأت مطاردة في اتجاه نيس بينما اخترقت الشاحنة حاجزاً آخر على الأقل قبل أن تتوقف. ثم فر السائق ورفاقه، تاركين خمسة مهاجرين على متنها.

وقالت الشرطة لوكالة "فرانس برس" إنّ من بين المهاجرين الخمسة الذين كانوا في الشاحنة، أصيب واحد بالرصاص وكانت حياته في خطر.

وأكدت شرطة الحدود استخدام القوة وحدوث إطلاق نار.

وأشار المدّعي العام لـ"فرانس برانس" إلى أنّ المفتشية العامّة للشرطة الوطنية استحوذت على الملف، كما هو الحال عندما يستخدم ضابط الشرطة سلاح خدمته.

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