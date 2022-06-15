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فرنسا.. قتلى وجرحى جراء إطلاق نار قرب ملعب ليون

15
JUNE
2022
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قتل شخصان على الأقل وأصيب اثنان آخران، اليوم الأربعاء، بعد إطلاق نار بالقرب من ملعب في مدينة ليون الفرنسية.
 
وقال شهود عيان إن 4 رجال استهدفوا خلال إطلاق نار في منطقة لا دوشيري، بالقرب من ملعب "ستاد دي لا دوشيري".
 
وأفادت تقارير محلية بأن أحد الجرحى في حالة حرجة والآخر أصيب بطلق ناري في ساقه. وهرعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث حوالي منتصف الليل، وتعتقد الشرطة أنه ربما كان حادثا بين العصابات المتناحرة.
 
ويعتقد أن إطلاق النار بدأ قبل منتصف الليل بقليل خارج مبنى بالقرب من الاستاد، وهي أحدث جريمة إطلاق نار في المنطقة.
 
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما بالرصاص في فيلوربان، وتم نقله إلى المستشفى لإصابته بجروح لا تهدد حياته.
 
وفي 11 مايو، كان هناك إطلاق نار آخر في شارع جان فالييه وشارع جان جوريس. حيث أطلق 3 أشخاص في سيارة "رينو ميغان" بأسلحة أوتوماتيكية النار على سيارة "سيتروين دي إس" كانت تضم مجموعة من 4 أشخاص.
روسيا اليوم
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