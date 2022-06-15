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خسائر كبيرة جراء فيضانات اجتاحت الصين

15
JUNE
2022
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تضرر أكثر من 80 ألفا من السكان في مقاطعة جيانغشي شرقي الصين من الأمطار الغزيرة التي بدأت بالهطول يوم الأحد الماضي، بحسب السلطات المحلية.
 
وأوضحت إدارة الطوارئ بالمقاطعة، اليوم الأربعاء، أن المقاطعة أطلقت الاستجابة الطارئة من المستوى الثالث للسيطرة على الفيضان بداية من الساعة 2 ظهر أمس الثلاثاء.
 
وغمرت المياه 4.2 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وتسببت بأضرار اقتصادية مباشرة تقدر بحوالي 500 مليون يوان (حوالي 74.4 مليون دولار). كما تم إجلاء إجمالي 6990 شخصا إلى أماكن آمنة.
 
وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية أن يستمر هطول الأمطار في أجزاء من جيانغشي في الأسبوع القادم.
 
من جهتها، صرحت وزارة الموارد المائية الصينية ببدء الاستجابة الطارئة من المستوى الثالث للسيطرة على الفيضانات، حيث ضربت الفيضانات حوض نهر بيرل في جنوب الصين.
 
ومن المرجح أن تجتاح الأمطار الغزيرة حوض نهر اللؤلؤ من الاثنين إلى الأربعاء، مع توقع ارتفاع منسوب المياه في أنهارها الرئيسية، بما في ذلك أنهار شيجيانغ وبيجيانغ وهانجيانغ.
 
وأرسلت الوزارة مجموعات عمل إلى جيانغشي وغوانغدونغ لتوجيه أعمال السيطرة على الفيضانات.
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