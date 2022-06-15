3 زلازل تضرب قبالة الساحل الإيراني

A + A -

ضربت 3 زلازل قبالة جزيرة كيش الإيرانية، اليوم الاربعاء، شعر بها سكان مناطق مختلفة من الخليج العربي.

وقال مركز المسح الجيولوجي الأميركي إن هزتين بقوة 4.7 درجات تبعا ذلك، ثم هزة بقوة 5.3 درجات قبالة جزيرة قريبة من مضيق هرمز الاستراتيجي.

وأعلنت أيران انه لم تقع أضرار مباشرة جراء الزلازل، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

الجدير بالذكر أن إيران تقع على خطوط صدع رئيسية وتشهد زلزالا واحدا يوميا في المتوسط.

هزة أرضية تضرب جنوب إيران

وفي العام 2003 سوّى زلزال بقوة 6.6 درجات مدينة بام التاريخية، وراح ضحيته قرابة 26 ألف نسمة.

كما ضرب زلزال بقوة 7 درجات غربي إيران عام 2017 وقتل ما يزيد على 600 شخص وأصاب أكثر من 9 آلاف آخرين.