إغلاق المجال الجوي السويسري حتى إشعار آخر

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قالت وكالة "سكاي جايد" لخدمات الملاحة الجوية إن مشكلة فنية في نظام مراقبة الحركة الجوية أوقفت الإقلاع والهبوط بالمطارات السويسرية.

وذكرت في بيان: "تعرضت سكاي جايد لخدمات الملاحة الجوية السويسرية لعطل فني في الساعات الأولى من صباح اليوم، ولهذا جرى إغلاق المجال الجوي السويسري أمام حركة الملاحة لاعتبارات السلامة".

وأشارت السلطات إلى أن الرحلات الجوية بالكامل في مطار جنيف بسبب عطل معلوماتي.

وأضافت أن "إغلاق المجال الجوي يسري حتى إشعار آخر، والعمل جار لإيجاد الحل".

وقال متحدث باسم مطار زوريخ، في وقت سابق، إن عمليات الإقلاع والهبوط توقفت، في حين ذكر مطار جنيف على موقع "تويتر" أن حركة المرور لن تُستأنف قبل الساعة السادسة صباحاً بتوقيت غرينتش.