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"القارة العجوز" تتطلع لغاز إسرائيل بديلا عن واردات روسيا

15
JUNE
2022
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى إسرائيل للمساعدة في تقليل اعتماده في الطاقة على روسيا في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
وأبلغت فون دير لاين مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في القدس "نريد تعزيز تعاوننا في الطاقة مع إسرائيل."

وقالت إن الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة هو "أكبر وأهم زبون لروسيا" في إمدادات الطاقة، لكن الحرب حفًزت التكتل على التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري الروسي بما يشمل تعزيز واردات الغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط.

ومن المنتظر أن يوقًع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومصر مذكرة تفاهم يوم الأربعاء بمقتضاها ستصدر إسرائيل الغاز الطبيعي في خط أنابيب إلى مصر حيث سيجري تحويله إلى غاز طبيعي مسال ثم إرساله إلى دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لاين "بالنسبة لنا هذا مهم جدا وأنا ممتنة جدا أننا الآن نناقش هذا المشروع الرائع أننا مستعدون لزيادة تسليمات الغاز الى الاتحاد الأوروبي عبر مصر."

وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار في بيان إنها في طريقها إلى القاهرة للإعداد لتوقيع الاتفاق الثلاثي بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي ومصر.

ورحب بينيت بما سماه مسارا "قويا وإيجابيا جدا" في العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، مضيفا أن هناك "قفزة في التجارة والابتكار والتعاون الاقتصادي."

وفي اجتماع منفصل مع بينيت اليوم الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إن بلاده تتطلع أيضا لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي بالعمل مع إسرائيل واستغلال "موارد الغاز لشرق البحر المتوسط".

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