بايدن يعلن عن خطة لتصدير الحبوب من أوكرانيا عبر بناء صوامع على حدودها

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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن خطة لتصدير الحبوب خارج الأراضي الأوكرانية، وذلك عن طريق بناء صوامع مؤقتة على الحدود، بما في ذلك ومع بولندا، ومن ثم نقلها للعالم

وقال بايدن، اليوم الثلاثاء، إن "لديه خطة لبناء صوامع مؤقتة على حدود أوكرانيا لتصدير الحبوب لدول العالم"، مؤكدا أن هناك خطة لإخراجها إلى بلدان أخرى، ومن ثم إلى بقية العالم.

تحذر الأمم المتحدة من وجود تهديد بأزمة غذاء بسبب نقص الحبوب الصادرة من أوكرانيا. واتهم الغرب روسيا بعرقلة تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية جراء العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها في دونباس، فيما رفضت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات.

يذكر أن سلطات كييف وضعت بنفسها العديد من العوائق أمام تصدير الحبوب، فبالإضافة إلى الحرق المتعمد للحبوب في ميناء ماريوبول، قامت القوات الأوكرانية بزرع الألغام في البحر الأسود، ما يمنع نقل الحبوب إلى الأسواق العالمية بواسطة السفن.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه لا توجد مشاكل فيما يتعلق بتصدير الحبوب من أوكرانيا، وإن روسيا لا تتدخل في ذلك. وأضاف أنه إذا أزالت أوكرانيا الألغام من الموانئ، فستتمكن السفن المحملة بالحبوب من المغادرة دون أي مشاكل.