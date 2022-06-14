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وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم الى رومانيا لتفقد 500 جندي فرنسي ينتشرون في هذا البلد منذ الحرب الروسية في اوكرانيا، قبل زيارة دعم الى مولدافيا الاربعاء واخرى محتملة الى كييف، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية".

وأوضح الرئيس الفرنسي قبل مغادرته فرنسا، ان "الهدف من زيارته هو دعم جنودنا الذين تم حشدهم في إطار حلف شمال الأطلسي لحماية حدودنا شرق الاتحاد الأوروبي وتجنب اتساع رقعة الحرب".



ووصل ماكرون برفقة وزيري الخارجية كاترين كولونا والدفاع سيباستيان لوكورنو في الثامنة مساء الى قاعدة ميخائيل كوغالشينيرو بالقرب من كونستانتا، الميناء الروماني الكبير المطل على البحر الاسود، والتي اصبحت استراتيجية أكثر منذ بدء الحرب.



وزيارة ماكرون الى أوكرانيا المنتظرة جدا قد تتم في وقت لاحق من هذا الاسبوع برفقة المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بحسب وسائل إعلام في برلين وروما. وهي معلومات لم تؤكدها الرئاسة الفرنسية موضحة ان "لا شيء مقررا" في هذه المرحلة.