living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كندا.. حكم بالسجن مدى الحياة على متهم قتل 11 شخصا دهسا

14
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قضت محكمة كندية، الاثنين، بالسجن مدى الحياة على رجل دهس العشرات بسيارة فان مستأجرة في شارع مزدحم في تورنتو في عام 2018، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا.
 
وأدين أليك ميناسيان (29 عاما)، العام الماضي بقتل عشرة أشخاص ومحاولة قتل 16. وتوفيت واحدة من المصابين فيما بعد بجروح أصيبت بها في الهجوم.
 
وقالت قاضية، الاثنين، إنها تعتبر المرأة ضحية القتل الحادية عشرة.
 
 
كان الحكم على ميناسيان قد تأجل في انتظار قضية بالمحكمة العليا بشأن مسألة أخرى تتعلق بالأهلية للإفراج المشروط.
 
وسيقضي ميناسيان عدة أحكام بالسجن المؤبد بشكل متزامن، وسيكون مؤهلا للإفراج المشروط خلال 25 عاما، ولكن قد لا يحصل عليه.
 
وقالت القاضية آن مولوي إنها سترسل إفادات من الضحايا بشأن محنتهم ونص جلسة النطق بالحكم إلى مسؤولي الإصلاحية حتى يتسنى أخذها في الاعتبار عندما يطلب ميناسيان إطلاق سراح مشروطا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout