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الكرملين يعلن "الهدف الرئيسي" لروسيا من عملية أوكرانيا

14
JUNE
2022
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ذكرت وكالة الإعلام الروسية الرسمية نقلا عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله، الاثنين، إن هدف روسيا الرئيسي من عمليتها العسكرية في أوكرانيا هو حماية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وقال بيسكوف: "بشكل عام، حماية الجمهوريتين هي الهدف الرئيسي للعملية العسكرية الخاصة".

ودونيتسك ولوغانسك هما كيانان منفصلان تدعمهما روسيا في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، والتي تقول روسيا إنها تقاتل من أجل إخراجها بالكامل من سيطرة كييف.

وتصف موسكو تصرفاتها بأنها "عملية عسكرية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا وحمايتها من الفاشيين.

وتقول أوكرانيا وحلفاؤها في الغرب إن المزاعم عن الفاشية لا أساس لها وإن الحرب عمل عدواني غير مبرر.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخها دمرت كمية كبيرة من الأسلحة والعتاد العسكري في منطقة دونباس، شرقي أوكرانيا، تشمل بعض الأسلحة التي أرسلتها الولايات المتحدة ودول أوروبية.

وأضافت الوزارة أن "صواريخ عالية الدقة تنطلق من الجو، سقطت بالقرب من محطة أوداتشنه للسكك الحديدية، وأصابت معدات تم تسليمها إلى القوات الأوكرانية"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، أن "القوات الروسية أطلقت صواريخ كروز، لتدمير مستودع كبير يحتوي على أسلحة أميركية وأوروبية في منطقة ترنوبل غربي أوكرانيا".

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