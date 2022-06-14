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بعد أيام من لقاء بايدن.. ترودو مصاب بكورونا

14
JUNE
2022
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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إصابته بفيروس كورونا، الاثنين، للمرة الثانية خلال فترة الجائحة.

وجاءت إصابة ترودو بعد أيام قليلة من لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن خلال قمة الأميركيتين بلوس أنجلوس.

وأكد ترودو، الذي كان قد أصيب بكورونا في يناير الماضي، أنه بصحة جيدة بعد الإصابة، مشددا على أهمية الحصول على اللقاح.

وقال ترودو على تويتر: "جاءت نتيجة اختباري لكوفيد-19 إيجابية. سوف اتبع إرشادات الصحة العامة وأعزل نفسي (...) أشعر أني بخير".

وكان ترودو الذي تلقى الجرعات الثلاث من لقاح كوفيد قد أصيب بالفيروس في نهاية يناير 2022.

ومن ناحية أخرى، قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية، إن الفحوص أظهرت إصابة وزير الصحة الأميركي كزافييه بيسيرا بفيروس كورونا صباح الاثنين، وذلك بعد إجراء اختبار للأجسام المضادة، مضيفة أنه كان يعاني من أعراض خفيفة.

وأضافت الوزارة في بيان أن بيسيرا لا يعتبر مخالطا للرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.

 

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