تونس: فشل المفاوضات بين اتحاد الشغل والحكومة

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ذكرت صحيفة “الشعب نيوز” الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، أن الأخير متمسك بالاضراب المقرر يوم الخميس المقبل.

وأكد موقع الصحيفة نقلا عن مصادر أن الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين بين ممثلين عن اتحاد الشغل والحكومة لم يسفر عن نتائج إيجابية.

ودعا المكتب التنفيذي إلى مواصلة التعبئة لإنجاح هذا الإضراب.

وأكد المصدر ذاته أنه “لم يرد في محضر الجلسة أي اتفاق إلا في تسقيف التفاوض حول القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام والمنشآت والدواوين إلى موفى جويلية القادم”.

ويأتي الاضراب في اطار احتجاج الاتحاد التونسي على تجميد الأجور ومفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي.

ويرفض الاتحاد التونسي للشغل خفض الإنفاق ووعدم زيادة أجور الموظفين الدولة.