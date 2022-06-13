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"ناسا" تفقد قمرين صناعيين بعد الإطلاق يهدفان إلى دراسة الأعاصير

13
JUNE
2022
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أعلنت وكالة الفضاء الأميركية ناسا أنها فقدت قمرين اصطناعيين، أُطلقا الأحد بهدف دراسة الأعاصير، بعد وقت قصير على الإقلاع، جراء عطل أصاب صاروخ "أسترا" كان يتولى نقلهما.

وغرّد القسم المعني بالإقلاعات الفضائية التابع لناسا في حسابه الرسمي عبر تويتر "بعد إطلاق الطبقة الأولى كما كان متوقعا، توقفت الطبقة العلوية من الصاروخ في وقت أبكر من المفترض وفشلت في إيصال "تروبيكس كيوبستاتس" إلى المدار".

ووصفت ناسا في منشور عبر موقعها الالكتروني قبل إقلاع الصاروخ، القمر الاصطناعي "تروبيكس كيوبستاتس" بأنه مجموعة من ستة أقمار اصطناعية حجمها مماثل لـ"علبة أحذية" تهدف إلى "دراسة تكوّن الأعاصير المدارية وتطورها من خلال إجراء عمليات رصد يتخطى عددها في كثير من الأحيان تلك التي تقوم بها الأقمار التي تراقب الطقس".

ووقّعت شركة "أسترا" الأميركية عقداً بقيمة 7,95 مليون دولار مع "ناسا" في شباط سنة 2021 مقابل توليها ثلاث عمليات إطلاق فضائية تنقل كلّ منها قمري "تروبيكس" على متن صاروخها.

وكانت "أسترا"، التي تأمل في أن تصبح لاعباً أساسياً في سوق إطلاق الأقمار الاصطناعية الصغيرة، وعدت بإكثار عمليات الإطلاق الفضائية التي تتم بمرونة أكثر من تلك الخاصة بشركات تستخدم صواريخ أكبر كـ"سبايس إكس" وأريان سبايس".

لكن الشركة الناشئة واجهت مشاكل متكررة جراء فشل صاروخها المؤلف من طبقتين في الوصول إلى المدار.

ويُذكر أن الطبقة الثانية من صاروخ "أسترا" فشلت في الوصول إلى المدار خلال مهمة "كيوب ستات" الفضائية الخاصة بناسا في شباط الماضي.

وغرّد الرئيس التنفيذي للشركة، كريس كيمب، عبر تويتر: "نأسف لعدم تمكننا من إطلاق القمرين الاصطناعيين الأولين "تروبيكس" في الفضاء.

وأضاف "إنّ ثقة زبائننا وإطلاق أقمار "تروبيكس" الأخرى بنجاح هما أكثر ما يهمّ فريق عملنا".

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