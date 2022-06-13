living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زعيم كوريا الشمالية يدعو لمحاربة "السلوك غير الثوري"

13
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
دعا زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في اجتماع اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم، إلى محاربة "السلوك غير الثوري"، مثل مظاهر البيروقراطية.
 
وبحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية (KCNA)، طلب كيم من من أعضاء القيادة الحزبية العليا في البلاد بالضغط من أجل اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين المسيئين.
 
وبحث زعيم كوريا الشمالية مع أعضاء اللجنة المركزية للحزب "تدابير مكافحة السلوك غير الصحيح والتصرفات غير الثورية بشكل أكثر فعالية، مثل إساءة استخدام السلطة، والبيروقراطية، في صفوف بعض مسؤولي الحزب".
 
ولم تذكر التقرير الإعلامية التدابير المحددة التي يمكن اتخاذها ضد هؤلاء المسؤولين.
 
ودعا كيم في أكثر من مناسبة إلى محاربة "الممارسات التي تتعارض مع الاشتراكية" في وقت تعاني فيه البلاد من إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا، وعقوبات اقتصادية صارمة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout