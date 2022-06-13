انخفاض حالات الإصابة بكورونا في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى لها

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تراجعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى لها في 5 أشهر، حيث تعمل البلاد على العودة إلى الحالة الطبيعية التي كانت عليها قبل الوباء.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA)، إن البلاد أضافت 3828 إصابة بكوفيد 19، بما في ذلك 60 حالة من الخارج، مما رفع العدد الإجمالي للحالات إلى 18229288 حالة.

وتعد حصيلة اليوم الاثنين الأدنى منذ يوم 11 يناير عندما أضافت البلاد 3094 حالة.

وأظهرت الإصابات اليومية تراجعا بعد تسجيل أعلى مستوى لها على الإطلاق بأكثر من 620000 في منتصف مارس.

وبلغ عدد الوفيات 17، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 24388. وبلغ معدل الوفيات 0.13%.

وقالت الوكالة إن عدد المرضى في حالات خطيرة بلغ 95، بانخفاض 3 عن اليوم السابق.