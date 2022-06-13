تحالف ماكرون "معا" أولا في الانتخابات التشريعية الفرنسية

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تقدم تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوسطي "معا" على منافسه "الاتحاد الشعبي للبيئة والمجتمع الجديد" بزعامة جان لوك ميلانشون، في الجولة الأولى من الانتخابات البرلماني، وذلك بحسب "روسيا اليوم".

وحسب نتائج وزارة الداخلية الفرنسية، فإن تحالف ماكرون حصل على 25.7%، بينما حصل ائتلاف ميلانشون على 25.6%.

فيما جاء حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان في المركز الثالث بأكثر من 18%.

وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية 39.42%، وتعد تلك الإحصائيات أقل من الأرقام المسجلة في هذا الوقت في أربع انتخابات برلمانية سابقة.

ومن المقرر إجراء الجولة الثانية للانتخابات التشريعية الفرنسية يوم الأحد 19 حزيران الحالي.