أردوغان يخطط لبحث "ممر الحبوب" هاتفيا مع بوتين وزيلينسكي الأسبوع المقبل

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يخطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإجراء محادثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي لبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها بشأن ممر الحبوب في البحر الأسود.



وقال أردوغان: "هناك حرب بين أوكرانيا وروسيا، ونحن نعلم أن المنتجات الزراعية تأتي من هذه الدول بمستوى كبير. في هذه المرحلة، ليس لدينا مشاكل مع هذا، لدينا 5 ملايين طن من القمح في مستودعاتنا، ولكننا نريد زيادة هذه الكميات".

وأضاف: "سنشارك في العمل على إنشاء ممر آمن لإرسال المنتجات الزراعية ليس فقط لأنفسنا، ولكن أيضا لدول ثالثة. المفاوضات مستمرة، في الأسبوع المقبل سنبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها مع زيلينسكي وبوتين".