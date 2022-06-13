living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حانة تتسبب بانتشار "شرس" لكورونا في أحد أحياء بكين

13
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن حي تشاويانغ، أكثر أحياء بكين كثافة سكانية، عن ثلاث جولات من الفحص الجماعي لاحتواء انتشار "شرس" لفيروس كورونا ظهر في حانة ومنطقة تسوق الأسبوع الماضي بعد فترة وجيزة من تخفيف المدينة للقيود التي فُرضت أثناء موجة تفش في أبريل/نيسان الماضي.
 
وقال مسؤولو الصحة بالمدينة إن هناك 166 حالة إصابة مؤكدة حتى الآن مرتبطة بهذا الانتشار الذي بدأ في حانة هيفن في منطقة سانليتون يوم الخميس، غالبيتهم العظمى من رواد الحانة.
 
وقال مسؤولون للصحفيين إن الفحص الجماعي سيبدأ بين يومي الاثنين والأربعاء في حي تشاويانغ الذي تقع به الحانة.
 
وما زال العدد الإجمالي لحالات الإصابة والوفيات بكورونا في الصين منخفضاً للغاية بالمقارنة مع العديد من الدول في مختلف أرجاء العالم.
 
وحتى بعد أن بدأت أغلب دول العالم في تخفيف القيود تمسكت السلطات الصينية بسياسة الوصول بعدد حالات كورونا إلى الصفر محاولةً القضاء على الانتشارات في وقت مبكر بإجراءات تشمل قيوداً صارمة تقيد الحركة والفحص الجماعي.
 
وقال شو هيجيان، المتحدث باسم حكومة بكين، للصحفيين اليوم الأحد إن الانتشار الراهن في العاصمة "شرس".
 
وأضاف: "في الوقت الراهن ما زال خطر ظهور انتشار آخر قائماً. المهمة الأكثر إلحاحاً الآن هي رصد مصدر بؤرة التفشي وإدارة المخاطر".
 
من جهته، قال موظف في لجنة الإسكان لوكالة "رويترز" إن قيود إغلاق صارمة فُرضت على مبنيين في مجمع سكني في تشاويانغ اليوم الأحد بعد ظهور حالة إصابة واحدة.
 
في سياق متصل، قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأحد إن بر الصين الرئيسي سجل 275 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت منها 134 إصابة مصحوبة بأعراض و141 بلا أعراض.
 
ولم تسجل البلاد وفيات جديدة بكورونا وبهذا تظل حصيلة الوفيات 5226.
 
وسجل بر الصين الرئيسي حتى أمس السبت 224781 إصابة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout