حانة تتسبب بانتشار "شرس" لكورونا في أحد أحياء بكين

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أعلن حي تشاويانغ، أكثر أحياء بكين كثافة سكانية، عن ثلاث جولات من الفحص الجماعي لاحتواء انتشار "شرس" لفيروس كورونا ظهر في حانة ومنطقة تسوق الأسبوع الماضي بعد فترة وجيزة من تخفيف المدينة للقيود التي فُرضت أثناء موجة تفش في أبريل/نيسان الماضي.

وقال مسؤولو الصحة بالمدينة إن هناك 166 حالة إصابة مؤكدة حتى الآن مرتبطة بهذا الانتشار الذي بدأ في حانة هيفن في منطقة سانليتون يوم الخميس، غالبيتهم العظمى من رواد الحانة.

وقال مسؤولون للصحفيين إن الفحص الجماعي سيبدأ بين يومي الاثنين والأربعاء في حي تشاويانغ الذي تقع به الحانة.

وما زال العدد الإجمالي لحالات الإصابة والوفيات بكورونا في الصين منخفضاً للغاية بالمقارنة مع العديد من الدول في مختلف أرجاء العالم.

وحتى بعد أن بدأت أغلب دول العالم في تخفيف القيود تمسكت السلطات الصينية بسياسة الوصول بعدد حالات كورونا إلى الصفر محاولةً القضاء على الانتشارات في وقت مبكر بإجراءات تشمل قيوداً صارمة تقيد الحركة والفحص الجماعي.

وقال شو هيجيان، المتحدث باسم حكومة بكين، للصحفيين اليوم الأحد إن الانتشار الراهن في العاصمة "شرس".

وأضاف: "في الوقت الراهن ما زال خطر ظهور انتشار آخر قائماً. المهمة الأكثر إلحاحاً الآن هي رصد مصدر بؤرة التفشي وإدارة المخاطر".

من جهته، قال موظف في لجنة الإسكان لوكالة "رويترز" إن قيود إغلاق صارمة فُرضت على مبنيين في مجمع سكني في تشاويانغ اليوم الأحد بعد ظهور حالة إصابة واحدة.

في سياق متصل، قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأحد إن بر الصين الرئيسي سجل 275 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت منها 134 إصابة مصحوبة بأعراض و141 بلا أعراض.

ولم تسجل البلاد وفيات جديدة بكورونا وبهذا تظل حصيلة الوفيات 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى أمس السبت 224781 إصابة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض.