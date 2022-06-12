تمييز ضد النساء يكبّد غوغل 18 مليون دولار

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وافقت شركة غوغل التابعة لشركة "ألفابيت" على دفع 118 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتعلق بالتمييز بين الجنسين مع حوالي 15500 موظفة، وسيقوم خبير مستقل بتحليل ممارسات التوظيف في غوغل، وسيتولى خبير اقتصادي مستقل مراجعة دراسات المساواة في الأجور للشركة.

وقالت هولي بيس، إحدى المدعيات، في بيان: "بصفتي امرأة أمضت حياتها المهنية بالكامل في صناعة التكنولوجيا، فأنا متفائلة بأن الإجراءات التي وافقت Google على اتخاذها كجزء من هذه التسوية ستضمن المزيد من المساواة للنساء".

وأفادت وكالة "بلومبرغ" أنه أمكن التوصل إلى التسوية في نفس اليوم، حيث قام قاض في قضية أخرى طويلة الأمد تتعلق بالتحيز في الأجور في وادي السيليكون - تشمل شركة أوراكل كورب - بإلغاء التصديق مؤقتاً على حالة الدعوى الجماعية، وقرر أنه لن يكون من الممكن المضي قدماً في المحاكمة مع فئة أخرى.



وتشمل تسوية غوغل النساء في 236 مسمى وظيفي مختلف، وفقا لشركات المحاماة. فيما فشلت دعاوى قضائية مماثلة ضد تويتر، ومايكروسوفت، في الحصول على حالة الدعوى الجماعية.



ومن المقرر عقد جلسة الموافقة المبدئية على التسوية من جانب القاضي في 21 حزيران ( يونيو).



وقالت النساء اللواتي يترأسن دعوى غوغل في دعوى قضائية إن الشركة دفعت للموظفات ما يقرب من 16.794 دولاراً سنوياً أقل من "الرجل في نفس المنصب الوظيفي"، مستشهدة بتحليل أجراه الخبير الاقتصادي في جامعة كاليفورنيا، ديفيد نيومارك.