غرق سفينة تحمل 16 ألف رأس ضأن بميناء سواكن السوداني

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غرقت سفينة محملة بنحو 16 ألف رأس ضأن كانت في طريقها إلى السعودية ليل السبت - الأحد، قبالة سواحل السودان بالبحر الأحمر، كما أعلن مسؤولون في المرفأ.



وقال مسؤول طالباً عدم كشف اسمه، إن «السفينة (بدر1) كانت تحمل 15800 رأس من الضأن، وهو أكثر من حمولتها»، وغرقت في الساعات الأولى من صباح الأحد، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.



وأكد مسؤول آخر وقوع الحادث ونجاة طاقم السفينة، موضحاً أن «غرق السفينة سيكون له أثر على عمل الميناء».



كما تحدث عن «أثر على البيئة نتيجة لنفوق العدد الكبير من الحيوانات التي تحملها السفينة».



وأشار المسؤول إلى أن السفينة كانت تعمل بحمولة أقصاها تسعة آلاف رأس، وأجريت عليها تعديلات لتزيد حمولتها. ولفت إلى أنها «المرة الأولى التي تحمل فيها أكثر من 15 ألف رأس، حيث نقلت سابقاً 12 ألفاً».



وكان حريق اندلع في مايو (أيار) الماضي في بضائع بميناء سواكن التاريخي الذي يبعد نحو 60 كيلومتر عن بورتسودان الميناء الرئيسي في البلاد. وفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق لكن لم تعلن نتائجه بعد.



وكان سواكن الميناء التجاري الرئيسي للسودان قبل أن يتقدم عليه بورتسودان. وقد وضعت خطط لإعادة تطويره.



وفي 2017 تم توقيع اتفاق مع تركيا لإعادة تأهيل جزيرة سواكن التاريخية وبناء مركز لصيانة السفن المدنية والعسكرية، لكن الاتفاق علّق بعد إطاحة الرئيس عمر البشير.