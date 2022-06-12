الصين: توقيف 9 أشخاص إثر الاعتداء على “نساء المطعم”!

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أوقفت السلطات الصينية 9 أشخاص للاشتباه في قيامهم بالاعتداء العنيف على عدد من النساء بأحد المطاعم بعد أن أثارت لقطات للهجوم، والتي التقطتها كاميرات المراقبة، غضبا واسع النطاق.

وأظهرت لقطات من مطعم في مدينة تانغشان بمقاطعة خبي شمالي الصين، والتي التقطت في الساعة الثانية و40 دقيقة صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، أحد الرجال يقترب من طاولة حيث كانت تجلس مجموعة من أربع نساء ويضع يده على ظهر إحداهن.

كما أظهرت لقطات من خارج المطعم المهاجمين وهم يقومون بجر المرأة التي رفضت في البداية محاولات الرجل خارج المطعم قبل تعرضها للضرب المبرح أمام أعين المارة ورواد المكان.

وانتشرت على الإنترنت صور للمرأة وهي مستلقية على نقالة ووجهها متورم وملطخ بالدماء، بالإضافة إلى لقطات للهجوم.

كما أصيبت امرأتان بجروح لا تشكل خطرا على حياتهما وتتلقيان العلاج في مستشفى. وقيل إن حالتهما مستقرة. بينما أصيبت اثنتان أخريان بإصابات طفيفة.