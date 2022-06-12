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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، مواطني بلاده بعيد “يوم روسيا”، مؤكدا ثقته في أن الوحدة والإخلاص للوطن الأم لهما قوة كبيرة تعززت عبر تاريخ البلاد.

وقال بوتين في كلمة بمناسبة “يوم روسيا”: “ندرك جيدا وبشكل خاص اليوم مدى أهمية وحدة الوطن، والمجتمع، والشعب. هذه الوحدة والتفاني للوطن الأم، والمسؤولية عن ذلك توارثناها عن أسلافنا”.

كما أعرب عن فخره بإنجازات الأجيال السابقة، قائلا: “نحن فخورون بالإنجازات والانتصارات العسكرية لأسلافنا، فخورون بجميع الذين تطلعوا وعرفوا كيفية المضي قدما … والدفاع عن الوطن الأم في المعارك، وتأكيد دوره الجدير في العالم”.