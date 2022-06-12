نيويورك تايمز تكشف عن البلدان التي تقاوم مطالب اميركا بالتحالف ضد روسيا

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اشارت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية إلى ان العديد من الدول في آسيا وإفريقيا وأميركا الجنوبية تحافظ على العلاقات مع روسيا وتقاوم دعوات الولايات المتحدة للانضمام إلى التحالف ضد موسكو.

ووفق محللي الصحيفة، يحاول الرئيس الأميركي جو بايدن الآن بإصرار إقناع الدول المحايدة، بما في ذلك الهند والبرازيل و”إسرائيل” ودول الخليج العربي، بفرض عقوبات على الجانب الروسي، وممارسة ضغط دبلوماسي عليه وتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

ولفتت الصحيفة بأنه لغاية وقتنا الحالي، بالكاد أبدى أي منهم رغبته في القيام بذلك، على الرغم من الشراكة مع الولايات المتحدة بشأن قضايا أمنية مهمة أخرى.

وبحسب المقال: “يعترف المسؤولون الأميركيون بصعوبة محاولة إقناع الدول الأخرى بمواءمة مصالحها مع الدافع الأميركي والأوروبي لعزل روسيا”.

ويرى محللو المقال أن روسيا تمكنت من تحقيق استرداد الروبل لقيمته بسبب الحفاظ على العلاقات التجارية مع دول “بريكس”، وكذلك فنزويلا وتايلاند.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصين أدانت محاولات واشنطن لتوسيع التحالف الذي يضم، بالإضافة إلى الدول الأوروبية، كندا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.