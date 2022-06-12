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مطاعم “ماكدونالدز” تعود إلى روسيا باسم جديد

12
JUNE
2022
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أعلن المالك الجديد لسلسلة مطاعم “ماكدونالدز” السابقة في روسيا قبل إعادة فتحها، الأحد، أنه اختار لها اسم “فكوسنو إي توتشكا” (شهي. نقطة.).

وقال أوليغ باروييف، المدير العام للمجموعة الجديدة في مؤتمر صحافي في موسكو، إنّ “الاسم الجديد هو فكوسنو إي توتشكا”.

واستُحدث شعار جديد للشركة بدلاً من شعار الأقواس الذهبية لـ”ماكدونالدز”. ومن المقرر أن يفتتح المطعم الواقع في ساحة بوشكين، حيث افتُتح أول مطعم لـ”ماكدونالدز” واحتشد الكثيرون أمامه احتفالاً في كانون الثاني 1990.

وكانت الشركة الأميركية العملاقة للوجبات السريعة “ماكدونالدز” قد أعلنت، في 16 أيار، أنّها ستخرج من روسيا عقب العمليات الروسية في أوكرانيا.

وبعد ثلاثة أيام، اشترى رجل الأعمال الروسي ألكسندر غوفور الذي يملك ترخيصاً لـ”ماكدونالدز” سلسلة المطاعم المؤلفة من 850 مطعماً.

وقال غوفور الأحد: “أنا فخور جداً بالشرف الذي منحني إيّاه تطوير هذه الشركة (…). أنا طموح ولا أخطّط فقط لإعادة فتح الـ850 مطعماً بل أيضاً لتطوير مطاعم جديدة”.

وبموجب شروط البيع، وافق غوفور على الاحتفاظ بموظفي “ماكدونالدز” في روسيا لمدة عامين على الأقل، إضافةً إلى تمويل الالتزامات المستحقة للموردين وأصحاب العقارات والمرافق، بحسب الشركة الأميركية.

ولم يُكشف عن قيمة الصفقة، لكن عند الإعلان عن خروج “ماكدونالدز” من روسيا، قالت الأخيرة إنّها تخطط لتحصيل رسوم لمرة واحدة بين 1,2 مليار دولار و1,4 مليار دولار لشطب الاستثمار.

وكانت “ماكدونالدز” توظّف 62 ألف شخص في روسيا.

ويُشغّل غوفور 25 مطعماً في سيبيريا. وهو أحد مؤسسي “نيفتيخيم سيرفيس”، وهي شركة تكرير نفط، وعضو مجلس إدارة شركة تمتلك فندق “بارك انّ” وعيادات خاصة في سيبيريا.

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