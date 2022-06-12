زعيم كوريا الشمالية يعرب عن دعمه الكامل لبوتين

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أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم (الأحد)، عن دعمه الكامل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك على الرغم من الإدانات الدولية للغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن الزعيم الكوري الشمالي قال في رسالة لبوتين بمناسبة «يوم روسيا»، إن الشعب الروسي «حقق نجاحات كبيرة بإنجاز القضية العادلة المتمثل في الدفاع عن كرامة وأمن بلاده... مع مواجهة جميع أنواع التحديات والصعوبات». وأضاف في الرسالة: «الشعب الكوري يعرب عن دعمه وتشجيعه الكامل لنظيره الروسي»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.



وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، أن إشارة كيم الواضحة للهجوم غير المبرر على أوكرانيا على أنه «سبب عادل» للدفاع عن أمن روسيا تمثل أحدث دلالة على العلاقات الوثيقة منذ عقود بين الدولتين.

كما أعرب كيم عن اقتناعه بأنه سوف يتم الاستمرار في تعزيز العلاقات الودية بجميع المجالات و«في رحلة الدفاع عن العدالة الدولية وضمان الأمن العالمي».