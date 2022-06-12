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شركة طيران إيرانية تكشف حقيقة احتجاز طائرة تابعة لها في الأرجنتين

12
JUNE
2022
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كشفت شركة "ماهان" الإيرانية للخطوط الجوية حقيقة الأنباء المتداولة حول احتجاز طائرة تابعة لها في الأرجنتين.
 
وبعد أن تداولت وسائل إعلام أجنبية أخبارا مفادها احتجاز طائرة  "بوينغ 747" تابعة لشركة "ماهان" للخطوط الجوية في الأرجنتين، علق مسؤول العلاقات العامة بالشركة "ماهان" قائلا: "تم نقل ملكية هذه الطائرة إلى شركة فنزويلية منذ عام ولم يتم تأجيرها لهذه الشركة".
 
وأضاف: "مضى عام على بيع هذه الطائرة لشركة فنزويلية، واحتجازها وربطها بطيران "ماهان إيرلاينز" يأتي بأغراض سياسية".
 
كما تمت الإشارة إلى أن "طاقم الطائرة يرتبطون بعقود مع الخطوط الجوية الفنزويلية، وليس لهم علاقة بخطوط "ماهان" الجوية".
روسيا اليوم
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