living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هجوم أوكراني على بايدن بعد تصريحاته "التحذيرية"

12
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أثارت تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن التي قال فيها إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "لم يرغب في سماع" تحذيرات الولايات المتحدة بشأن العملية الروسية التي كانت تلوح في الأفق، استياء مسؤولين أوكرانيين.
 
وقال بايدن إنه "كان على حق" بشأن خطط نظيره الروسي فلاديمير بوتن لشن هجوم عسكري على أوكرانيا، قبل بدء الحرب في 24 فبراير الماضي.
 
وأوضح الرئيس الأميركي خلال حفل في لوس أنجلوس لجمع الأموال للحزب الديمقراطي: "ظن كثير من الناس أنني أبالغ"، عندما تحدث عن هجوم روسي على أوكرانيا قبل أن يبدأ.
 
وتابع: "لكنني علمت أن لدينا بيانات يجب الحفاظ عليها. كان بوتن سيذهب إلى الحدود. لم يكن هناك شك".
 
كما قال الرئيس الأميركي إن زيلينسكي: "لم يرغب في سماع التحذيرات الأميركية، كذلك لم يفعل الكثيرون".
 
وردا على تصريحات بايدن، قال المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية سيرغي نيكيفوروف لموقع "ليغا" الإخباري الأوكراني، إن عبارة "لم يرغب في سماع التحذيرات الأميركية"، ربما تحتاج إلى توضيح.
 
وأوضح نيكيفوروف أن زيلينسكي وبايدن أجريا عدة محادثات هاتفية قبل العملية الروسية، ناقش خلالها الزعيمان التهديد الذي تشكله روسيا.
 
وأضاف أن "زيلينسكي طلب عقوبات وقائية تحسبا للهجوم الروسي، وأعرب عن أمله في أن يساعد حلفاء أوكرانيا في دفع روسيا على وقف التصعيد وسحب قواتها".
 
وأردف نيكيفوروف: "يمكننا القول في حالتنا هذه أن شركاءنا هم من لم يرغبوا في سماعنا"، حسبما نقل موقع "بزنس إنسايدر".
 
كذلك قال مستشار مكتب الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك، إن كلمات بايدن "ليست صحيحة تماما. أوكرانيا كانت تستعد لسيناريوهات عدائية من جانب روسيا تشمل التوسع في أراضينا".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout