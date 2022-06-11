ارتفاع معدل التضخم السنوي في الصين

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني، اليوم الجمعة، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بالصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم خلال شهر مايو، بنسبة 2.1 بالمئة على أساس سنوي.

ويعتبر مؤشر التضخم في الصين، مقياسا لحركة الطلب على الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وعليه يستمد الاقتصاد العالمي توجهات الطلب بناء على الأرقام الصادرة.

ويأتي الارتفاع مدفوعا بارتفاع مجموعة أسعار السلع الغذائية، والنفط ومشتقاته، مع زيادة الطلب على الاستهلاك.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية في مايو الماضي بنسبة 2.3 بالمئة على أساس سنوي، وأسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2.1٪، و أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 3٪، كما ارتفعت تكلفة الخدمات بنسبة 0.7 بالمئة على أساس سنوي.

كما صعدت على وجه الخصوص أسعار الخضروات الطازجة والفواكه الطازجة والبيض بنسبة 11.6٪ و19٪ و10.6٪ على أساس سنوي. في الوقت نفسه، انخفض سعر لحم الخنزير بنسبة 21.1٪.