الأمم المتحدة تخشى حالة طوارئ إنسانية كبرى في سريلانكا

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حذرت الأمم المتحدة الجمعة من أن الأزمة الإقتصادية غير المسبوقة التي تواجهها سريلانكا يمكن أن تتحول إلى أزمة إنسانية خطيرة، مشيرة إلى أن ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات.

وقال المتحدث بإسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في جنيف ينس لاركي خلال مؤتمره الصحافي الإعتيادي: “نخشى أن تتحول هذه الأزمة إلى حالة طوارئ إنسانية كبرى، ونحن نتخذ تدابير للإستجابة لهذا القلق”.

وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة إقتصادية منذ الإستقلال وسط نقص حاد في الوقود والمواد الغذائية والأدوية من جراء الشح في العملات الأجنبية والتضخم المتسارع.