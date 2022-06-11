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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن 37 دولة شاركت في مناورات "أفس – 2022"، مشيرا إلى أن اليونان طالبت أكثر من نصف تلك الدول بعدم المشاركة.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها خلال فعالية محلية يوم الجمعة، بالجزء الآسيوي من مدينة إسطنبول.

وأكد أردوغان أن "الدول المشاركة في المناورات المذكورة لم تصغِ لليونان وفي مقدمتهم الولايات المتحدة".

واختتم الجيش التركي، أمس الخميس، مناورات "أفس – 2022" في ولاية إزمير غربي البلاد، بمشاركة 37 دولة، منها إيطاليا وأذربيجان وليبيا والولايات المتحدة والبوسنة ومقدونيا الشمالية وباكستان وألبانيا وكازاخستان وقرغيزيا.