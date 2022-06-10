إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار في مركز تسوق في كارولاينا الشمالية

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قالت الشرطة الأميركية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح بعد إطلاق نار، اليوم الجمعة، في مركز تسوق بولاية كارولاينا الشمالية.
وأفاد ريك جودال، المتحدث باسم إدارة شرطة مدينة غاستونيا، بأن إطلاق النار حدث ظهر اليوم في قاعة الطعام في إيستريدغ مول في غاستونيا، على ما نقلت “أسوشيتد برس”.
وتقع المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 77000 نسمة إلى الغرب من شارلوت، وهي ليست بعيدة عن حدود الولاية مع كارولاينا الجنوبية.
وأضاف جواد إن الأشخاص الثلاثة الذين أصيبوا بالرصاص يعالجون من جروحهم.
ولفت إلى أن مشتبها به أو أكثر فروا من المركز التجاري ولم يتم القبض عليهم.