إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار في مركز تسوق في كارولاينا الشمالية

وأفاد ريك جودال، المتحدث باسم إدارة شرطة مدينة غاستونيا، بأن إطلاق النار حدث ظهر اليوم في قاعة الطعام في إيستريدغ مول في غاستونيا، على ما نقلت “أسوشيتد برس”.