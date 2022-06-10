قبل زيارة السعودية... 6 طلبات لبايدن!

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أرسلت لجنة الأمن القومي على رأس 5 لجان تابعة للكونغرس الأميركي، 6 طلبات للرئيس بايدن قبل زيارة متوقعة للمملكة العربية السعودية.



وقالت اللجان في البيان المنشور على موقع لجنة الأمن القومي الرسمي: "لطالما كانت المملكة شريكًا مهمًا للولايات المتحدة، ونحن نسعى إلى زيادة التعاون معها بمجالات إقليمية ومكافحة الإرهاب والطاقة والأولويات الأخرى. ومع ذلك، منذ عام 2015، تصرفت قيادتها بشكل متكرر بطرق تتعارض مع سياسة الولايات المتحدة وقيمها".



وتابعت: "من الأهمية بمكان أن رفض المملكة العربية السعودية تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية يساعد في تمويل جرائم الحرب التي يرتكبها فلاديمير بوتين في أوكرانيا، بينما يلحق الضرر الاقتصادي بالأميركيين كل يوم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحرب التي طال أمدها بقيادة السعودية في اليمن لم تقلل من النفوذ الخبيث لإيران، ولكنها خلقت بدلاً من ذلك كارثة إنسانية غير مسبوقة من شأنها أن تغذي عدم الاستقرار الإقليمي.."

وأضافت: "ومؤخرا، عمليات الإعدام الجماعية والضغط السعودي على تركيا لوقف المحاكمة بتهمة القتل الوحشي لجمال خاشقجي وأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يسعى إلى إصلاحات حقيقية".



وتواصلت CNN بالعربية مع الخارجية السعودية وسفارة المملكة في واشنطن للحصول على تعليق على الرسالة دون رد حتى كتابة هذا التقرير.



وقدمت اللجنة 6 مطالب لبايدن مؤكدة على أهمية أن يعزز الرئيس العلاقات مع السعودية، كانت كالتالي:



تأمين المزيد من الالتزامات السعودية لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية والتخلي بشكل نهائي عن صفقة إنتاج النفط التي وقعت في عهد ترامب مع روسيا.



مواصلة تعليق الدعم العسكري الأميركي الهجومي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن مع الضغط من أجل بدء محادثات سلام متعددة الأطراف.



الدعوة إلى وضع حد للاعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى.



إعادة التأكيد على مطالبة الولايات المتحدة بالمساءلة، بما يتماشى مع المعايير القانونية الدولية المعمول بها، عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي المقيم بصفة قانونية في الولايات المتحدة.



التمسك بحزم بالسياسة الأميركية طويلة الأمد والمتمثلة في المطالبة بضمانات صارمة لأي تعاون نووي مدني.



التأكيد على مخاطر زيادة التعاون الاستراتيجي السعودي مع الصين.