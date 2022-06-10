بكين: الولايات المتحدة تنهب ثروات الشعب السوري علناً

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نددت الصين بممارسات القوات الاميركية في سوريا مشيرة إلى أن نهبها موارد وثروات الشعب السوري بشكل علني يتزامن مع الإجراءات القسرية التي تفرضها عليه واشنطن وحلفاؤها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في مؤتمر صحفي رداً على سؤال حول سرقة القوات الاميركية للنفط السوري إن الحكومة الأميركية قامت بنهب الموارد الوطنية السورية واستولت علانية على ثروة الشعب السوري الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، مضيفاً إن الشعب السوري يعاني من اللصوصية الأميركية والحصار الاقتصادي.

وأشار تشاو إلى جرائم القوات الأمريكية في سوريا ومنها قتلها عشرات آلاف المدنيين السوريين خلال تدخلاته بزعم محاربة تنظيم داعش الإرهابي بين عامي 2016 و2019 مبيناً أن إحدى اعتداءات الجيش الأميركي على مدينة الرقة أدت إلى مقتل 1600 مدني.