مسؤول: أميركا ستلغي فحص كورونا للقادمين “جوا”

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قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، إن حكومة الرئيس جو بايدن ستوقف العمل بمطلب فحص “كوفيد-19” قبل المغادرة، بالنسبة للرحلات الجوية الدولية القادمة إليها، ابتداء من الأحد المقبل، وذلك بعد ضغوط شديدة من شركات الطيران وصناعة السياحة.

وستعلن إدارة بايدن، الجمعة، أن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لم تعد تطلب إجراء فحوص “كوفيد-19” قبل المغادرة للمسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة، بعد أن قررت المراكز أن هذا الإجراء “لم يعد ضروريا، بناء على الحقائق العلمية والمعلومات المتوفرة”.

وقال المسؤول إن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، ستعيد تقييم هذا القرار بعد 90 يوما، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ومنذ ديسمبر، ألزمت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، المسافرين بتقديم نتيجة سلبية لفحص كورونا، في غضون يوم قبل الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة، لكنها لا تطلب فحوصا للقادمين عبر منافذ الحدود البرية.